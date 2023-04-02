2023/04/02 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

إغلاق البورصة: انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكردستان

منذ ساعتين

توضيح رسمي يخص تصدير نفط إقليم كردستان

منذ 5 ساعات

وزارة الموارد تفتتح مشروع تأهيل سدة ديالى

منذ 6 ساعات

وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري ثلاث محافظات جديدة

منذ 7 ساعات

الرافدين يوضح بشأن نسب سلف الموظفين والمتقاعدين

منذ 7 ساعات

رئيس مجلس القضاء يستقبل وزير التربية

منذ 8 ساعات

أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

منذ 8 ساعات

توقعات الطقس في العراق

منذ 8 ساعات

المرور توجه دعوة بشأن الزحامات

منذ 18 ساعة

رويترز: محكمة باريس احرجت تركيا وكردستان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقرر خفض إنتاجه النفطي طوعياً بمعدل 211 ألف برميل يومياً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقرر خفض إنتاجه النفطي طوعياً بمعدل 211 ألف برميل يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).