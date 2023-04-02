نائب: أموال مطار النجف الاشرف توزعت على 3 مصارف

2023/04/02 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن عضو مجلس النواب هادي السلامي اليوم الاحد، ان أموال مطار النجف الأشرف توزعت على 3 مصارف.

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