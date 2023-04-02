الشرطة تسحق الديوانية ونوروز يتفوق على الصناعة بالدوري الممتاز

2023/04/02 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني فاز فريق نادي الشرطة على فريق نادي الديوانية 3-0 ضمن منافسات الجولة 22 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .وجاء هدف الشرطة عن طريق أحمد فرحان في الدقيقة السادسة من الشوط […]

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