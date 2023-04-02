2023/04/02 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اتسعت رقعة الإصابة بفيروس ماربورغ في دولتين إفريقتين، وهو ما دفع دولا عدة من بينها دول عربية والولايات المتحدة إلى إصدار توصيات بشأن السفر إليهما تجنبا للإصابة بالفيروس المميت.وأعلنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفشي فيروس “ماربورغ” في افريقيا المركز الخبري الوطني.

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