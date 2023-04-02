"سوق الحويش".. أقدم أسواق النجف عرضة للهدم

2023/04/02 | 18:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الرافضون أن هناك طرقاً أخرى للتوسع (تويتر)

أثار قرار السلطات المحلية في مدينة النجف، جنوبي العراق، بهدم سوق "الحويش"، وهو أقدم أسواق المدينة الذي يزيد عمره عن 700 عام، بهدف توسعة العتبات الدينية القريبة منه، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين صحافيين ومراقبين ومهتمين بالآثار والتراث العراقي.

واعترض نشطاء على قرار هدم وتدمير الأماكن التراثية والثقافية في العراق من قبل السلطات السياسية والدينية، وتحديداً هذا السوق، الذي يمثل الرئة الثقافية للنجف، حيث يحتوي على مكتبات قديمة تضم أمهات الكتب في كثيرٍ من المراجع والمصادر، إضافة إلى عدد من المدارس القديمة التي ترعرعت فيها أجيال كاملة من أهالي النجف.

القرار دفع إلى ولادة موجة استياء واسعة من هذا التوجه، ورفع ناشطون وصحافيون من النجف وسم #أنقذوا_سوق_الحويش لأجل توجيه الأنظار نحو السوق التاريخي المهم بالنسبة للأهالي، سواءً على الذين يعلمون فيه، أو أولئك الذين يمثل لهم محوراً ثقافياً وتراثياً مهماً.

وغرّد الباحث العراقي، صادق الركابي، قائلاً: "كل الشعوب تعتز بتراثها الثقافي وتحاول حمايته وإنقاذه من يد الزمن والعابثين، وكذلك يروجون له ليتحوّل إلى معلم يستقطب السواح العرب والأجانب.



لا أعرف السبب الذي يدفع إدارة العتبة العلوية لإزالته رغم أن هناك حلولاً هندسية ومساحات كبيرة بكل الاتجاهات الأخرى".

#انقذوا_سوق_الحويشكل الشعوب تعتز بتراثها الثقافي وتحاول حمايته وانقاذه من يد الزمن والعابثين وكذلك يروجون له ليتحول إلى معلم يستقطب السواح العرب والأجانب لا أعرف السبب الذي يدفع إدارة العتبة العلوية لازالته رغم ان هناك حلول هندسية و مساحات كبيرة بكل الاتجاهات الاخرى pic.twitter.com/rrUYQWU9Ef

— صادق الكلابي 🇮🇶 Eng.sadeq (@sadeq9azeez) March 31, 2023

زوايا

من جهته، بيَّن رئيس حركة "تمدن" السياسي العراقي، فائق الشيخ علي، أنه "في النجف الأشرف يريدون تهديم سوق الحويش! أوقفوا تهديم السوق".

أجمل ما رأيت في دمشق الشام هو الحارات القديمة المحيطة بالجامع الأموي.دمشق تحافظ على تراثها.وفي النجف الأشرف يريدون تهديم سوق الحويش!رحم الله البقال حرفش والعطار عباس أبو اللبن وگهوة مهدي حمّود وزرزور أبو البزورات ومكتبة شيخ شريف كاشف الغطاء.يا عَتَبَة:أوقفوا تهديم السوق.

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) April 2, 2023

ولفت الناشط العراقي، علي المكدام، إلى أنه "مُتضامن مع أهالي النجف الأشرف الكرام في جهودهم الساعية لمنع المسؤولين من هدم سوق الحويش التاريخي، لهذا السوق رمزية خاصة لأهالي المدينة وللعراق عامة، إرث وطني ورمز عراقي نجفي خالص، الكثير من تاريخ النجف هُنا، والكثير من قصص الآباء والأجداد، فبهدمهِ سيُهدمُ تاريخ حافل".

مُتضامنٌ مع أهالي النجف الاشرف الكرام في جهودهم الساعية لمنع المسؤولين من هدم سوق الحويش التاريخي، لهذا السوق رمزيةٌ خاصة لأهالي المدينة وللعراق عامة ارثٌ وطني ورمزٌ عراقي نجفي خالص، الكثير من تاريخ النجف هُنا والكثير من قصص الآباء والأجداد فبهدمهِ سيُهدمُ تاريخٌ حافل.#مع_النجف pic.twitter.com/RXpZSJOAsZ

— Ali Al-Mikdam علي المگدام (@ali_almikdam) April 1, 2023

وتواصل "العربي الجديد" مع رجل الدين محمد الساعدي، الذي يعمل داخل العتبة العلوية في النجف، وقال إن "الضجة الإعلامية الأخيرة مستغربة، لأن هدم السوق في سبيل التوسيع متفق عليه منذ سنوات"، مبيناً أن "مرقد الإمام علي لم يعد يستوعب أعداد الزائرين الكبيرة، كما أن معالم سوق "الحويش" جميعها آيلة للسقوط".

وأضاف الساعدي أن "توسعة المرقد ستفتح مجالات تجارية أكبر بالنسبة لأصحاب المحال في سوق "الحويش"، وأن "العتبة العلوية عازمة على الهدم، ولن تتراجع عن هذا القرار".

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