مجلس الاستخبارات الوطني يشدد على توحيد الجهود لهزيمة الإرهاب

2023/04/02 | 18:18 - المصدر: السومرية نيوز

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ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الاستخبارات الوطني، بحضور أعضاء مجتمع الاستخبارات والقيادات الاستخبارية.

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