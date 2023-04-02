خبير يتحدث عن رد فعل أميركي محتمل: خفض العراق لانتاجه النفطي محفوف بالمخاطر

2023/04/02 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، من قرار العراق بخفض انتاجه النفطي.

وقال المرسومي في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"في خطوة مفاجئة قرر العراق تخفيض انتاجه من النفط الخام اعتبارا من آيار المقبل الى نهاية عام 2023 بمقدار 211 الف وميل يوميا مع تخفيضات أخرى للسعودية والكويت والامارات وعمان والجزائر وصلت الى 1.071 مليون برميل يوميا لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية".

وأضاف "هو اجراء ربما سيكون محفوفا بالمخاطر العراق اذا لم ترتفع أسعار النفط اذ ستنخفض ايراداته النفطية وسيزداد عجز الموازنة فضلا عن الخشية من رد فعل امريكي محتمل ربما سيلحق الضرر بهذه الدول ومنها العراق".

وكان العراق والسعودية والإمارات والكويت وعُمان والجزائر، أعلنت بشكل مفاجئ مساء اليوم الأحد عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بنحو 1.071 مليون برميل يومياً، فيما أعلنت روسيا تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2023.

يذكر أن "أوبك+" من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية بمشاركة العراق، غداً الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

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