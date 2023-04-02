واتساب تختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

2023/04/02 | 18:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد موقع “WABetaInfo” بأن خدمة التراسل الفوري واتساب تختبر ميزة جديدة الهدف منها هو زيادة خصوصية المستخدمين.

وقال الموقع، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في خدمة واتساب، التابعة لشركة ميتا، إنه بعد الإعلان عن ميزات الخصوصية الجديدة في الدردشات الجماعية، والقدرة على إرسال الرسائل الصوتية للاستماع مرة واحدة فقط، اكتشفَ ميزة أخرى للخصوصية قيد التطوير.

ورصد “WABetaInfo” الميزة الجديدة في الإصدار ذي الرقم 2.23.8.2 من تطبيق واتساب لنظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، وهي تسمح للمستخدمين بقفل دردشة محددة باستخدام بصمات الأصابع أو رمز المرور.

وقال الموقع: “نحن على يقين من أنه يمكن للمستخدمين الحصول على طبقة إضافية من الأمان باستخدام هذه الميزة، والحفاظ على دردشاتهم الحساسة في مأمن من أعين المتطفلين”.

ونشر “WABetaInfo” لقطة شاشة للميزة الجديدة التي تُظهر أنه بعد إضافة دردشة إلى قائمة الدردشات المقفلة، فإنها ستكون متاحة فقط ضمن تلك الشاشة، وبعد قفل الدردشة، فإنه لن يُسمح بالوصول إليها إلا باستخدام بصمة الأصبع أو رمز المرور، مما يجعل إمكانية فتحها من قبل شخص آخر مستحيلًا.

وبالإضافة إلى ذلك، إن حاول شخص ما الوصول إلى الهاتف وأخفق في توفير المصادقة اللازمة، فسيُطلب منه مسح الدردشة لفتحها.ويُعتقد أن هذه الميزة توفر طبقة إضافية من الخصوصية للمحادثات الحساسة، إذ تتيح للمستخدمين حماية خصوصيتهم من خلال منع الآخرين من قراءة رسائلهم.



وتساعد هذه الميزة أيضًا في الحفاظ على خصوصية الوسائط المتعددة، فهي تضمن عدم حفظ ملفات الوسائط، مثل: الصور، ومقاطع الفيديو المرسلة في الدردشة المقفلة تلقائيًا في معرض الجهاز.

يُشار إلى أن خدمة واتساب تعمل على اختبار ميزات عديدة، مثل: ميزة الرسائل المرئية القصيرة، وميزة الاستماع إلى الرسائل الصوتية مرة واحدة، وميزة الدردشات الصوتية، كما أنها مستمرة في تطوير ميزة تعديل الرسائل المرسلة.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا.



وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج (آي أو إس) التجريبي.

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