2023/04/02 | 18:38 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية :فرق الرقابة تتلف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في غماس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/02 | 18:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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