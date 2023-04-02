2023/04/02 | 18:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الخامسة...

ظهرت المقالة السوداني يوجه بمنح الأولوية لشريحة المتقاعدين في الشمول بمشاريع الإسكان أولاً على المسلة.

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