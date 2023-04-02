بعد 4 سنوات قضاها مع الفريق وباتفاق متبادل.. ليستر سيتي ينفصل عن مدربه

2023/04/02 | 18:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر نادي ليستر سيتي الإنجليزي، الانفصال عن المدرب بريندان رودجرز، حسبما أعلن الفريق في بيان صدر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد.

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