"مذبحة الإسكندرية".. حكم يمهد لإعدام أمين الشرطة المتهم بقتل 7 من أسرته

2023/04/02 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، الأحد، بإحالة أوراق أمين شرطة أدين بقتل 7 من أفراد أسرته، من بينهم زوجته وأبناؤه الثلاثة، إلى مفتى الجمهورية، لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، وهو قرار يسبق عادة الحكم بالإعدام

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