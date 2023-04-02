الاعرجي: العمل الأمني يكون ناجحا عندما تكون لدينا منظومة استخبارات ناجحة

2023/04/02 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

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ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الاستخبارات الوطني، بحضور أعضاء مجتمع الاستخبارات والقيادات الاستخبارية.

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