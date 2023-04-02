بعد مأدبة إفطار.. الاطار التنسيقي يجتمع بالسوداني لمناقشة ملفين

2023/04/02 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يعقد الإطار التنسيقي، إجتماعاً مساء اليوم الأحد، برئيس الوزراء محمد شياع بالسوداني لمناقشة ملفي الانتخابات والموازنة المالية.

وذكر مصدر مطلع، لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي سيعقد اجتماعا بعد الافطار بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وبين ان الاجتماع "سيناقش الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والإسراع بتشريع قانون الموازنة في مجلس النواب".

وأشار المصدر الى، ان "الإفطار أقيم في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي".

يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته في 27 آذار الماضي على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨.

يشار الى ان اللجنة المالية النيابية، تسلم اليوم مشروع قانون الموازنة المالية، وحثت الحكومة مجلس النواب على تشريع قانون الموازنة دون تغيير.

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