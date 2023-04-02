2023/04/02 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مصرف “الرافدين” الحكومي، يوم الأحد، عن إطلاق الدفعة الثانية من سلف الحشد الشعبي “الكترونياً”.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إنه” تم صرف الدفعة الثانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

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