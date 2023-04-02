مقتل مدون روسي بارز بانفجار وسط سان بطرسبورغ

2023/04/02 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي مدون عسكري روسي معروف مصرعه وأصيب 16 شخصا على الأقل بجروح في انفجار وقع في وسط مدينة بطرسبورغ، ثاني أكبر مدينة روسية، الأحد

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