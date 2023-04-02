احداث نيسان.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بحضور السوداني لأجل الإسراع بإقرار الموازنة.

2023/04/02 | 20:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بحضور السوداني لأجل الإسراع بإقرار الموازنة.المديرية...

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الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بحضور السوداني لأجل الإسراع بإقرار الموازنة.



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