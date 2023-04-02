القبض على 9 من تجار المخدرات والأسلحة في محافظات متفرقة

2023/04/02 | 20:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، الاحد، عن القاء القبض على (٩) من تجار المخدرات والأسلحة في محافظات متفرقة.

وذكرت المديرية في بيان، ان “الحملات متواصلة لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات مستندة الى معلومات استخبارية تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزراة الدفاع، إذ تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف التابعة الى المديرية آنفاً وبالتنسيق مع شؤون المخدرات، من الإطاحة بـ(3) من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة النجف الأشرف، وضبطت بحوزتهم رمانة يدوية وبندقية كلاشنكوف ومواد مخدرة وأدوات تعاطي، جرى مصادرة المضبوطات وإحالة المتهمين الى القضاء”.

وفي السياق ذاته، وبناءً على معلومات استخبارية، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل القبض على (2) من تجار المواد المخدرة في مركز مدينة الحلة وبحوزتهما (6) أكياس تحتوي على مادة الكرستال المخدرة وأدوات أخرى تستخدم في عملية التعاطي، جاء القبض بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وصدور مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات.

ومن جهة أخرى استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها وبالتعاون مع فوج طوارئ بغداد الثالث ضبط (4) متهمين يتاجرون بالأسلحة والأعتدة في بغداد، بحوزتهم رمانة يدوية وأسلحة وأعتدة مختلفة، وقد جرى تسليمهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة.

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