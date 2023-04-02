الدوري الإسباني.. كريم بنزيما يحرز

2023/04/02 | 21:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل اللاعب كريم بنزيما ثلاثة أهداف، أسهم من خلالها في فوز فريقه ريال مدريد على بلد الوليد بنتيجة 0/6، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 في الدوري الإسباني.

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