2023/04/02 | 21:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: هدأت العواصف السياسية في العراق، بتشكيل حكومة محمد السوداني، حيث يعيش...

ظهرت المقالة العواصف السياسية تهدأ في العراق..



والترابية تنطلق ودعوات الى التأسيس لهيئة تشجير وطنية أولاً على المسلة.

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