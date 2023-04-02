2023/04/02 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس النواب ، الالاحد، تاجيل انعقاد جلسته نصف ساعة.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي ان “مجلس النواب يُوجل انعقاد جلسته نصف ساعة”.

التالي

منذ 14 دقيقة

الفتح: السوداني شرع بمرحلة جديدة من الدبلوماسية لتصفير أزمات المنطقة

منذ 34 دقيقة

الطاقة النيابية: فرض رسوم على المشتقات النفطية بموازنة 2023 امر مرفوض

منذ 54 دقيقة

الصحة النيابية: فحص تعاطي المخدرات لمنتسبي الداخلية سيفتح باباً للفساد

منذ ساعتين

الفتلاوي يكشف عن مؤشرات خطيرة لتراجع زراعة الشلب في المشخاب

منذ ساعتين

قيادي في تصميم: 5 مؤشرات على تغييرات مهمة ضمن ديالى

منذ ساعتين

رئيس البرلمان يؤكد لنظيره المصري استمرار التعاون البرلماني بين البلدين

منذ ساعتين

المالية النيابية تكشف حقيقة وجود نية لإرجاع الموازنة الى الحكومة

منذ 3 ساعات

السوداني يترأس الجلسة الخامسة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم

منذ 4 ساعات

مستشار السوداني: المرحلة الراهنة أخذت مساراً مميزاً في تطور الرقابة

منذ 4 ساعات

الحلبوسي ووزير الخارجية المصري يشددان على أهمية تنسيق المواقف حيال قضايا المنطقة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يُوجل انعقاد جلسته نصف ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يُوجل انعقاد جلسته نصف ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).