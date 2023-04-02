الفتح: السوداني شرع بمرحلة جديدة من الدبلوماسية لتصفير أزمات المنطقة

2023/04/02 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي، الاحد، انطلاق حكومة محمد شياع السوداني بمرحلة جديدة من الدبلوماسية لجمع جميع دول الجوار وتصفير الازمات، مبينا ان التوازن في العلاقات مع الجميع هي سمة المرحلة المقبلة.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حكومة محمد شياع السوداني اطلقت حملة دبلوماسية جديدة لتقريب وجهات النظر بين دول الجوار وتعزيز التفاهم الإقليمي والإسلامي”.

وأضاف ان ” أي اختلال بالتوازن بالمنطقة بالتأكيد سيكون له إثر سلبي على العراق لذلك فان العراق يسعى الى لعب دورا رياديا وحياديا في الشرق الأوسط “.

وأشار الى ان “ترطيب الأجواء وانهاء النزاعات والخصومات بين الدول المجاورة يسهم في تعزيز امن العراق واقتصاده بشكل حتمي “.

وتابع ان “اشادة سفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية في بغداد محمد كاظم آل صادق بدور العراق وجهوده الحثيثة للتقارب بين المختلفين في دول المنطقة وعلى راسها التقارب بين الرياض وطهران يؤكد عودة العراق لوضعه الريادي”.

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