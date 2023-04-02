2023/04/02 | 21:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية تستبعد إعادة موازنة 2023 للحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/02 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تستبعد إعادة موازنة 2023 للحكومة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تستبعد إعادة موازنة 2023 للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).