افتتاح المرحلة الثانية من إعمار مدينة الإمامين الكاظمين (ع) الطبية في بغداد

2023/04/02 | 21:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدة الإعمار انجزت منذ نحو شهرين.

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