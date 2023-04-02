دائرة تطوير القطاع الخاص تستعرض منجزها خلال 100 يوم من عمر حكومة السوداني

2023/04/02 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

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دائرة تطوير القطاع الخاص تعلن منجزاتها خلال الـ 100 يوم الأولى من عمر الحكومة

بغداد- إعلام دائرة تطوير القطاع الخاص

أعلنت دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة، منجزاتها خلال الـ ١٠٠ يوم الأولى من عمر حكومة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني.

وقال مدير عام الدائرة الحقوقي محمد حنون كريم في بيان، إن"الدائرة حققت الانجازات والأهداف التي تم التخطيط لتنفيذها خلال الـ100 يوم الأولى ومنها تنمية المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال من خلال تدريب وارشاد أصحاب تلك المشروعات على مهارات ريادة الأعمال".

وأشار إلى، أنه"تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة تقدم للتدريب وإقامة المؤتمرات وهي إحدى شركات القطاع الخاص من اجل تنفيذ برنامج متخصص لتنمية لتلك المشروعات وتدريب وتطوير الموارد البشرية في دوائر وشركات الوزارة والقطاع الخاص وتنفيذ (٢٦) دورة تدريبية وورشة عمل وندوة بمشاركة ( ۷۱۱ ) من تشكيلات الوزارة والقطاع الخاص".

وأضاف، أن"أهم هذه الورش هي ورشة السلامة المهنية والحفاظ على الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية وورشة تقليل الانبعاثات وزباده المساحة الخضراء ودورة الأساليب المعاصرة في الرقابة والتدقيق ودورة بناء القدرات التفاوضية الاقتصادية ودورة تنمية الموارد البشرية وتطوير الأداء الوظيفي.



دورة عن التحكيم الدولي/ أُقيمت في اتحاد الصناعات العراقي وندوة بناء ثقافة المصدر والتصدير".

وأضاف، أن"من ضمن المنجزات أيضا، الترويج للفرص الاستثمارية التابعة لشركات الوزارة من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار والملحقيات التجارية، حيث تم تزويد الهيئة الوطنية للاستثمار بالخارطة الاستثمارية المحدثة لعام ٢٠٢٣ وكذلك تم تزويد دائرة العلاقات الاقتصادية بالخارطة المحدثة للترويج عنها عن طريق الملحقيات والتي تتضمن (۱۸) فرصة استثمارية تابعة لشركات الوزارة".

ولفت إلى"انشاء موقع الكتروني بالبورصة العراقية يتضمن أسعار المواد الغذائية والانشائية في السوق العراقي (جملة ومفرد)، حيث تم إطلاق الموقع الالكتروني للبورصة العراقية تحت عنوان https://boursairaq.com واستقطاب أكثر من ۲۵۰ امراة وإقامة معرض متخصص للحرف اليدوية في منطقة القشلة والتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية لاقامة ورشة عن مكافحة الفساد واشراك القطاع الخاص في تلك الورشة".

وأشار إلى"المشاركة في ورشة العمل التي اقامتها منظمة سبارك والوكالة الامريكية للتنمية الدولية في أربيل بحضور ممثلين عن البنك المركزي وعدد من المصارف الاهلية وذلك بهدف توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تدريبها من قبل المنظمة، كما تم إقامة ورشة عمل للقطاع الخاص في اتحاد رجال الاعمال العراقيين بالتنسيق مع دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية والشركة العامة للمعارض وصندوق دعم التصدير وذلك لتوعية القطاع الخاص بأهمية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وكذلك لتعريفهم بالخدمات المقدمة من قبل نقطة تجارة العراق في التعريف بالشركات العراقية وكيفية الترويج للمنتج المحلي من خلا منصة نقطة التجارة فضلا عن التعريف باجراءات الحصول على هوية وإجازة الاستيراد والتصدير في ضوء القرارات الجديدة وتعريفهم بآلية عمل صندوق دعم التصدير والدعم المالي المقدم للمصدرين".

وأكد حنون، على"استمرار الدائرة في تنفيذ الأهداف والخطط الموضوعة ضمن المنهاج الحكومي، والخاصة بتعزيز دور القطاع الخاص العراقي وتنمية الموارد البشرية ورفع طاقات الشباب، في سبيل خلق اقتصاد عراقي متكامل وشراكات بين القطاعين العام والخاص من جهة والقطاعات الخاصة العربية والدولية من جهة أخرى".

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