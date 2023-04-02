"بسرعة تفوق أي تصور".. مصر تستعيد جواز سفر الرئيس السادات

2023/04/02 | 22:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مكتبة الإسكندرية، الأحد، استعادتها جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وذلك بعد أكثر من شهر على تداول صوره عبر موقع دار مزادات أميركية استعدادا لبيعه.

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