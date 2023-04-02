2023/04/02 | 22:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالاً بلغ شدته 7.4 على مقياس ريختر ضرب بابوا غينيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادي.وأضاف أن” الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال بقوة 7.4 تتعرض لها “بابوا غينيا” الجديدة المركز الخبري الوطني.

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