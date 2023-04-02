هجوم مسلح وحادث سير وحالتي انتحار جنوبي العراق

2023/04/02 | 22:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأحد، عدداً من الحوادث الأمنية في محافظتي ذي قار وميسان جنوبي البلاد.وقال مصدر أمني لـ / المركز الخبري الوطني/ أن”عسكرياً في الثلاثينات من عمره، أقدم […]

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