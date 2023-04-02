2023/04/02 | 23:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9YcKHSmf_H4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب سعود الساعدي لوان نيوز : خلال اليومين القادمين سنعلن عن مبادرة لمكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب سعود الساعدي لوان نيوز : خلال اليومين القادمين سنعلن عن مبادرة لمكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).