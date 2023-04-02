مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة المندلاوي بحضور اكثر من 170 نائبا

2023/04/02 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس النواب، مساء الأحد، جلسته الاعتيادية، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وبحضور 170 نائباً.

وكان من المقرر ان تعقد الجلسة بتمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.

ويتضمن جدول اعمال البرلمان 3 فقرات أبرزها استحداث محافظة حلبجة.

وجلسة اليوم هي الـ 17 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية للدورة البرلمانية الخامسة.

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