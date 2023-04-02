السوداني: بعض المتورطين بصفقة القرن يشاركون بالعملية السياسية الحالية

2023/04/02 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن :"بعض المتورطين في (صفقة القرن) يشاركون بالعملية السياسية الحالية وسيتم الإطاحة بهم قريباً".

وذكر السوداني في مقابلة تلفزيونية:"القسم الأكبر من الإيرادات غير النفطية يتم الاستيلاء عليها من موظفين فاسدين" مشيراً الى، ان "العراق الأول بالمنطقة من حيث النمو السكاني".

وبين ان "التعيينات الأخيرة رفعت اعداد الموظفين الى 5 ملايين موظف".

وأكد السوداني ان "الموازنة الثلاثية ستمنع المساومات والابتزاز التي تحدث مع كل عام" لافتا الى ان "العراق ينفق نحو 8 تريليونات دينار على شراء الغاز سنويا".

وتابع "ماضون بمشروع ميناء الفاو ولا يوجد خلاف مع الكويت في انشاء الميناء او خلاف على المياه الاقليمية".

وشدد "نحتاج لإدارة مثلى بالمياه في ظل التطور باستخدام التقنيات الحديثة المائية".

وأوضح "نعتقد انه بات من الضرورة ان تعود سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية" منوها الى ان "أخطر التحديات التي تواجهنا في العراق هو التحدي الأمني في سوريا".

وأشار السوداني الى، ان "قواتنا الأمنية قادرة وعلى أتم الجهوزرية في توفير الأمن بكل شبر في العراق، ولا نحتاج لقوات أجنبية بل الى تعاون وتدريب وتبادل معلومات، وهذا يحتاج الى تثبيت وتعريف بشكل رسمي لتكون العلاقة واضحة بين العراق والولايات المتحدة وهي متفهمة لهذا الطلب العراقي".

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