التجارة تعلن موافقة السوداني على اضافة 4 مواد جديدة للسلة الغذائية

2023/04/02 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التجارة أثير الغريري، موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على اضافة 4 مواد جديدة للسلة الغذائية.

وقال الغريري في تصريح صحفي، ان :"خطتنا في هذا العام استباق موسم رمضان بتوزيع السلات الغذائية واستحصلنا موافقة مجلس الوزراء على إضافة 4 مواد للحصة التموينية".

وأشار الى "زيادة الطلب خلال شهر رمضان يتسبب بارتفاع الأسعار" لافتا الى "إقامة ثلاثة مراكز تسويقية ببغداد لبيع المواد بأقل من 40 بالمئة من سعر السوق وهناك إقبال كبير على المراكز التسويقية".

وأكد الغريري، ان "السلة الغذائية توزع على ما يقارب 41 مليون مواطن" منوها الى ان "ذوي الرعاية الاجتماعية شملوا بسلات إضافية خلال رمضان".

وأوضح، ان "توجيهات رئيس الوزراء بزيادة مراكز التسويق للمواطنين، وسنفتح 50 مركزا تسويقيا باسعار تنافسية للمواد الغذائية وهي أشبه بالمولات والتجربة لاقت اقبالاً كبيراً".

وعزا وزير التجارة "تأخر توزيع السلة الغذائية بسبب التفاوت في التوزيع والقطع من قبل وكلاء التموين" مؤكدا انه "وقبل 22 رمضان ستوزع السلة الرمضانية لكافة المواطنين وبعموم المحافظات".

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