2023/04/02 | 23:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yz8UDNHBMqo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسرائيل تشعلها باغـتـيـال قادة ايران بضربات صاروخية | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسرائيل تشعلها باغـتـيـال قادة ايران بضربات صاروخية | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).