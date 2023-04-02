2023/04/02 | 23:30 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال زيارته مجمع مخابز باب الاغا.. حنون يؤكد أهمية دور قطاع الخاص في تلبية حاجة المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/02 | 23:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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