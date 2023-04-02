العمل النيابية تنفي سحب قانون الضمان الاجتماعي.. وتكشف سبب التأخير

2023/04/02 | 23:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت لجنة العمل النيابية، اليوم الاحد، سحب قانون الضمان الاجتماعي من ادارج مجلس النواب.وقال عضو اللجنة، حسين عرب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”لا صحة للانباء حول سحب قانون الضمان الاجتماعي وتاخر اقرار القانون بسبب الحاجة الى دراسته”.واوضح ان “القانون يهم 40 مليون عراقي واللجنة الان تعمل على استشارة دول الجوار والمنظمات المحلية وحقوق الانسان والحكومة ومجلس النواب”.واكد عرب “حاجة القانون يحتاج الى عمل كبير ودقيق”.وأنهى مجلس النواب في 8 تشرين الثاني 2022 القراءة الثانية لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بعد تدوين بعض الملاحظات من النواب والنقابات والاتحادات.من جانبه اوضح عضو اللجنة، امير المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان اللجنة تعمل على اقرار التعديل الخاص بقانون العمال وهو الضامن لعملية التقاعد واثبات الحقوق بين القطاعين الخاص والعام.واضاف، ان القانون سيكون مساهما ما بين عملية تشغيل الشباب والتوجه نحو القطاع الخاص، ويتضمن الكثير من فقرات الخدمة.واعلن المعموري، اقرار القانون تزامنا مع عيد العمال في 1 ايار المقبل ليكون نقطة انطلاق بكفالة جميع العاملين في القطاع الخاص.

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