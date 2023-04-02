البرلمان يعقد جلسته برئاسة المندلاوي وحضور ١٧٠ نائبا

2023/04/02 | 23:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد مجلس النواب، الاحد، جلسته السابعة عشر، من الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وحضور ١٧٠ نائبا.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان “ مجلس النواب، يعقد جلسته السابعة عشر، من الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وحضور ١٧٠ نائبا.

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