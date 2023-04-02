2023/04/02 | 23:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير البيئة نزار ئاميدي، اليوم الاحد، إدراج مشاريع التغيرات المناخية للمرة الأولى في موازنات العراق.وقال ئاميدي في تصريح تابعه / المركز الخبري الوطني/ أن “الحروب السابقة أدت إلى التأخر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الاولى..



البيئة تدرج مشاريع التغييرات المناخية بموازنات العراق المركز الخبري الوطني.

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