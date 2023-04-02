2023/04/02 | 23:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير التجارة أثير داود الغريري،اليوم الاحد، أن مراكز الوزارة التسويقية تبيع بفارق 40 في المئة.وقال الغريري في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/: ” خطتنا في هذا العام استباق موسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تؤكد بيع موادها التسويقية بفارق 40% المركز الخبري الوطني.

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