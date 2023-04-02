رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: أسماء كبرى ستحاسب قريبا في قضية سرقة القرن

2023/04/02 | 23:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبرنامج "المقابلة" بمحاسبة أسماء كبرى من المتورطين في قضية "سرقة القرن"، وقال إن التحدي الذي يواجه الدولة العراقية اليوم هو الفساد.

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