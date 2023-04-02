محمد بن سلمان يعلن للسوداني استعداده لاستثمار 100 مليار دولار في العراق

2023/04/02 | 23:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، عن قرب اطلاق مشاريع استراتيجية مع تركيا، لافتا الى أن السعودية قادرة على استثمار 100 مليار دولار في العراق.

وقال السوداني في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الاقتصاد نيوز" إن "القسم الاكبر من الايرادات غير النفطية يتم الاستيلاء عليها من موظفين فاسدين"، مشيرا الى أن "بعض المتورطين في صفقة القرن يشاركون بالعملية السياسية الحالية وسيتم الاطاحة بهم قريبا".

وأضاف، أن "الموازنة الثلاثية ستمنع المساومات والابتزاز التي تحدث مع كل عام"، مبينا أن "التعيينات الاخيرة رفعت اعداد الموظفين الى 5 ملايين".

وكشف عن أن "ولي العد السعودي محمد بن سلمان أكد انه مستعد لاستثمار 100 مليار دولار في العراق"، مشيرا الى أن "مشاريع استراتيجية مع تركيا سترى النور قريبا".

ولفت السوداني الى أن "العراق ينفق نحو 8 تريليون دينار على شراء الغاز سنويا، كما انه يستورد سلع وخدمات بقيمة نحو 50 مليار دولار سنويا لان العراق الأول بالمنطقة من حيث النمو السكاني"، مؤكدا أن "القطاع الخاص هو من سيقود عملية الاصلاح الاقتصادي في العراق".

ونبه الى أن "قانون النفط والغاز سيشرع خلال 6 أشهر أو أكثر"، مشيرا الى أن " بعض الشركات النفطية ابتزت اقليم كردستان".

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