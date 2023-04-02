جدلية امتلاك السلاح وفوضى انتشاره في العراق

2023/04/02 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت هذه الحلقة واقع ظاهرة السلاح المنفلت في العراق، والبحث في آليات تقنين السلاح في المجتمع، إضافة إلى إجراءات منع انتشاره بشكل عشوائي وسعي الحكومة لحصره بيد الدولة.

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