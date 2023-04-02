2023/04/02 | 23:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيدلي ببيان من...

ظهرت المقالة ترامب يعتزم الرد بتصريح علني على توجيه الاتهامات بحقه أولاً على المسلة.

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