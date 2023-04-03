إسرائيل تتحدث عن اسقاط طائرة قادمة من سوريا.. وتسمح بتشكيل ميلشيا طائفية

2023/04/03 | 00:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة مجهولة يوم الأحد بعد عبورها...

ظهرت المقالة إسرائيل تتحدث عن اسقاط طائرة قادمة من سوريا..



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