2023/04/03 | 00:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الجلسة المقبلة ستشهد...

ظهرت المقالة رئاسة البرلمان: الجلسة المقبلة ستشهد القراءة الأولى لقانون الموازنة أولاً على المسلة.

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