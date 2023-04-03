البرلمان يُنهي مناقشة قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ويرفع جلسته

2023/04/03 | 00:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انهى مجلس النواب، بجلسته التي عقدت الاحد، تقرير ومناقشة مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان “ مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية”.

واضاف البيان “كما تم رفع الجلسة”.



دون تحديد لموعدها القادم

وعقد مجلس النواب، الاحد، جلسته السابعة عشر، من الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وحضور ١٧٠ نائبا.

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