البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة

2023/04/03 | 00:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انهى مجلس النواب ، بجلسته المنعقدة اليوم الاحد، القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان “مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق”.

وعقد مجلس النواب، الاحد، جلسته السابعة عشر، من الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وحضور ١٧٠ نائبا.

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