المقابلة ـ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ج1

2023/04/03 | 00:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت حلقة (2023/4/2) من برنامج "المقابلة" رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي تحدث عن التحديات التي تواجه الدولة العراقية وخاصة قضية الفساد التي اعتبرها قضية مفصلية ومعركة حقيقية.

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