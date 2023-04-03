نادي تشيلسي يحسم مصير المدرب غراهام بوتر مع الفريق

2023/04/03 | 00:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغنى نادي تشيلسي الإنجليزي عن خدمات المدير الفني غراهام بوتر، حسبما أعلن عنه فريق "البلوز" في بيان رسمي صدر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد.

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