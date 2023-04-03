2023/04/03 | 00:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G6BiKkcs4TI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الميدان في رمضان - ضيف الحلقة عضو لجنة الامن والدفاع النائب نايف الشمري) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الميدان في رمضان - ضيف الحلقة عضو لجنة الامن والدفاع النائب نايف الشمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).