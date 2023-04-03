السيسي يتوجه إلى السعودية وسط ضغوط مالية

2023/04/03 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى السعودية، الأحد، بينما تواصل القاهرة سعيها للحصول على تدفقات مالية لتخفيف الضغط على الجنيه ودعم الاقتصاد المتعثر.

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